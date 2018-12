Huawei rüttelt an Samsungs Handy-​​Thron

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der chinesische Hersteller Huawei hat im Jahr 2018 mehr Smartphones verkauft als je zuvor. Modelle wie das P20, das Honor 10 und das Mate 20 waren so beliebt, dass insgesamt über 200 Millionen Handys verkauft wurden, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung.

Im Vorjahr waren es noch 153 Millionen verkaufte Geräte. Den Konkurrenten Apple konnten die Chinesen damit bereits in diesem Jahr überholen. Bis Ende 2019 will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Nummer eins werden und so Samsung vom Thron stossen.

(L'essentiel)