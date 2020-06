Tiktok und 50 andere Apps spionieren dich aus

Passwörter, die eigene Adresse oder persönliche Nachrichten zu kopieren, kann gefährlich sein. Hat man den Inhalt nämlich in der sogenannten Zwischenablage, um sie andernorts wieder einzufügen, greifen zahlreiche iPhone- und iPad-Apps darauf zu. Vor dieser fragwürdigen Praxis warnten die Sicherheitsforscher Talal Haj Bakry und Tommy Mysk bereits im März.

Dabei ist das Auslesen dieser teils sensiblen Daten nicht einmal auf ein Gerät beschränkt. Sind Apple-Geräte mit der identischen Apple-ID verknüpft, so teilen sie sich eine Zwischenablage, wenn sich beide in der Nähe befinden. «Die Praxis ist brandgefährlich. Es gibt keinen Grund dafür, dass diese Apps auf die Zwischenablage zugreifen», warnt Mysk.

Obwohl die Sicherheitsforscher ihren Fund bereits im März publiziert hatten, hat das Resultat nun neuen Aufwind bekommen. Mit der Testversion von Apples mobilem Betriebssystem iOS 14 wird dem Nutzer nämlich jedes Mal angezeigt, wenn Apps auf den Inhalt der Zwischenablage zugreifen.

Im Rampenlicht steht dabei das soziale Netzwerk Tiktok mit weltweit 800 Millionen Nutzern. Nutzer, die auf ihren iPhones bereits die neuste Version (iOS 14) installiert haben, berichten, dass die App nach der Eingabe jedes Zeichens, also eigentlich einmal pro Sekunde, die Zwischenablage ausliest.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ