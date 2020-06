Darum sperrte Twitter über 170.000 Profile

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat zehntausende Konten gelöscht, auf denen Positionen der chinesischen Regierung vertreten wurde. Twitter begründet diesen Schritt damit, dass auf diesen Profilen Propaganda unterstützt und Falschmeldungen verbreitet worden sein sollen.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden 23.750 besonders aktive Accounts, die in Verbindung zum chinesischen Regime gestanden haben sollen, entfernt. Zusätzlich wurden weitere 150.000 Konten gelöscht, welche die Botschaften der zuvor genannten Accounts weiterverbreitet hätten.

Inhaltlich sei es in den hauptsächlich in chinesischer Sprache betriebenen Konten um (Fake) News über die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong gegangen, so das US-Portal. Twitter argumentierte den Schritt auch damit, dass manipulative Inhalte über die Corona-Pandemie und über Taiwan verbreitet wurden. Chinas Regierung wünscht sich ja eine Vereinigung zwischen Taiwan und der Volksrepublik. In China selbst ist die Nutzung von Twitter den Bürgern übrigens verboten.

(L'essentiel/mr)