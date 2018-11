Insta und Facebook zeigen dir jetzt wie süchtig du bist

Wer kennt das nicht? Aus Langweile öffnet man eine der Social Media-Apps auf seinem Handy und merkt danach gar nicht wie viel Zeit eigentlich schon verstrichen ist. Facebook und Instagram haben nun ein neues Feature, dass Nutzern helfen soll ihre eigene Aktivität einzuschränken oder diese zumindest im Blick zu behalten.

Das neue Feature kommt gerade in Europa an, immer mehr Nutzer haben es schon jetzt auf ihrem Handy.

Und so können Sie ihre Aktivität in den sozialen Medien überprüfen:

- Gehen Sie in der jeweiligen App in die «Einstellungen».

- Tippen Sie bei Facebook auf «Deine Zeit auf Facebook» und bei Instagram auf «Deine Aktivität»

- In der ersten Leiste sehen Sie ein Dashboard, auf dem Sie die durchschnittliche Zeit in dieser App auf diesem Gerät einsehen können.

- Wenn Sie auf den Balken tippen, können Sie ihre Gesamtzeit für diesen Tag checken.

- Facebook und Instagram helfen Ihnen sogar ihre Sucht einzuschränken. Unterhalb des Dashboards können sie eine Erinnerung festlegen, die Sie benachrichtigt, wenn sie Ihre Maximalzeit erreicht haben.



(L'essentiel)