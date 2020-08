Microsofts Falthandy kommt im September

Das Design des neuen Microsoft-Handys mit Doppelbildschirm und Faltscharnier ist bereits seit letztem Oktober bekannt. Nun hat das Unternehmen aber erstmals genauere Informationen zum Surface Duo preisgegeben und bereits ein Veröffentlichungsdatum genannt: den 10. September 2020.

Laut dem Windows-Gerätechef Panos Panay handelt es sich beim Surface Duo um das «wahrscheinlich sexyste Gerät, das wir jemals gebaut haben». Denn das Handy könne dank seiner zwei Bildschirme Dinge tun, von denen andere Geräte, die nur über einen Bildschirm verfügen, nur träumen können. Die Vision, die Microsoft mit diesem Gerät verfolgt habe, sei, die Produktivität «on the go» zu verbessern und einfacher zu gestalten.

Die Spezifikationen

Um dies möglich zu machen, hat Microsoft das neue Gerät mit zwei separaten 5,6-Zoll-Oled-Bildschirmen ausgestattet. Diese formen gemeinsam eine 8,1 Zoll große Arbeitsfläche. Anders als bei den Faltgeräten von beispielsweise Samsung wurde für die Bildschirme widerstandsfähiges Gorilla Glass verwendet, und die beiden Bildschirmhälften sind dazu designt worden, unabhängig voneinander zu arbeiten.

Auch das Fotografieren mit dem Gerät soll sich sehen lassen können. Dafür hat Microsoft eine 11-Megapixel-Kamera in das Gerät verbaut, die besondere Settings für dunkle Umgebungen bietet und über einen 7-fachen Superzoom verfügt. Mit ihr wird es möglich, Videos und Bilder in 4K-Qualität und mit 1080 Pixeln aufzunehmen. Allerdings verfügt das Gerät nur über eine einzige Kamera.

Im Innern des Telefons befindet sich ein Qualcomm-Snapdragon-855-Prozessor mit 6 GB RAM und bis zu 265 GB Speicherplatz. Wie es scheint, wird das Gerät aber nicht über 5G-Technologie verfügen.

Um mit dem Stromverbrauch zweier Bildschirme klarzukommen, hat Microsoft zwei separate Batterien in jeweils eine Bildschirmhälfte verbaut. Gemeinsam verfügen diese über 3577 mAh an Kapazität. Das ist, verglichen mit der 4500 mAh in Samsungs Note 20 Ultra oder den 4380 mAh für das Galaxy Fold, nicht besonders viel. Dennoch verspricht Microsoft, dass mit den beiden Batterien die Nutzung einen ganzen Tag lang – konkret 15,5 Stunden – garantiert sei.

Neuer Algorithmus für Apps

Microsoft hat außerdem festgehalten, dass alle bereits existierenden Android-Apps auf dem Surface Duo problemlos funktionieren. Den Entwicklern der Apps stehe es aber frei, ihre Produkte auf die Doppelbildschirme zu optimieren und die Vorteile, die sich daraus ergeben könnten, voll auszunutzen.

Um zu ermöglichen, dass alle Apps auf den Doppelbildschirmen korrekt angezeigt werden, hat Microsoft eng mit Google zusammengearbeitet und einen Algorithmus entwickelt, der automatisch entscheidet, wie die Apps geöffnet werden sollen. So ist es beispielsweise möglich, dass ein Link in einer E-Mail auf einem Screen automatisch auf dem anderen geöffnet wird, sodass sowohl die E-Mail als auch die neue Website Seite an Seite betrachtet werden können.

Wer sich aber bereits auf das neue Microsoft-Gerät freut, muss sich wohl noch etwas gedulden. Das Surface Duo wird am 10. September erst einmal ausschließlich in den USA auf den Markt gebracht. Dort beginnt der Preis bei 1399 Dollar. Wann das Smartphone in Europa auf den Markt kommt ist noch nicht gewusst.

(L'essentiel/Dominique Zeier)