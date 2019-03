26-​​Jährige holt mit Insta-​​Filter 600.000 Follower

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gesicht schimmert und leuchtet in allen Farben: Mit einem Instagram-Trick sieht man aus, als ob man das eigene Konterfei in flüssiges Plastik getaucht hätte. Ein Gesichtsfilter macht möglich, dass dies ohne Schmerzen geht.

Dahinter steckt die 26-jährige Designerin Johanna Jaskowska. Sie hat den Beauty3000-Filter Ende 2018 entworfen. Mittlerweile setzen den Filter hunderttausende Nutzer weltweit ein. «Es gibt mehr als 300 Millionen Interaktionen mit dem Filter», erklärt sie.

Aalglatte Haut

Warum aber ist dieser Filter so beliebt? Jaskowska hat dafür zwei Erklärungen. «Der Filter erzeugt eine surreale Ästhetik auf dem eigenen Gesicht, die man so in echt nicht erreichen kann.» Und: Die Leute würden den Filter auch mögen, weil er die Haut glatt und schimmernd machen würde, erklärt die Designerin.

Die Veröffentlichung hatte auch Auswirkungen auf den Insta-Account der 26-Jährigen: «Als ich den Filter aufschaltete, ist mein Konto auf einen Schlag gewachsen. 2018 hatte ich noch weniger als 2000 Follower. Jetzt sind es über 600.000», erzählt die Französin.

Ein eigener Filter

Denn um die Gesichtsfilter nutzen zu können, die einen aussehen lassen wie einen Cyborg oder eben wie mit einer Seifenblase aus Plastik überzogen, muss man Jaskowska auf Instagram folgen. Dies, weil sich die Filterfunktion auf der Fotoplattform noch in der Entwicklungsphase befindet.

Grundsätzlich kann jeder solche Filter entwickeln, erklärt Jaskowska. Man müsse dazu einfach die Spark AR App von Facebook herunterladen. Je nachdem wie komplex der Filter sei, variiert der Aufwand zwischen ein paar Stunden und ein paar Tagen. «Ich habe viel experimentiert», sagt sie. Und das will sie weiterführen. «Ich habe noch so viele Ideen für Filter, aber aktuell zu wenig Zeit, um alle umzusetzen.»

