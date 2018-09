McDonald's belohnt Prank mit 25.000 Dollar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das hätten die beiden Studenten wohl kaum erwartet – für ihren Plakat-Streich in einer McDonald's-Filiale erhalten sie vom Fast-Food-Giganten nun 25.000 Dollar. Die beiden Youtuber wollten mit ihrer Aktion auf die fehlende Diversität in der Werbung und in den Medien aufmerksam machen – und hängten kurzerhand ein übergroßes Foto von sich selbst im Restaurant auf.

Der Clou an der Sache: Von den Mitarbeitern unbemerkt, blieb das Plakat ganze 51 Wochen im Geschäft hängen. Das Youtube-Video von der Aktion ging dermaßen viral, dass selbst Ellen DeGeneres auf die beiden Studenten aufmerksam wurde. Mittlerweile hängt das Plakat wegen Umbaus zwar nicht mehr im McDonald's, die Fast-Food-Kette gab allerdings bekannt, dass das Bild für ein Fundraising ans Ronald McDonald House gespendet wird.

(L'essentiel/mua)