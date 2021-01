600-​​Euro-​​Kopfhörer von Apple stehen in der Kritik

Als Apple seine neuen Kopfhörer angekündigt hat, haben diese sofort Schlagzeilen gemacht. Grund dafür: Sie kosten satte 600 Euro. Bei den meisten Tests von Reviewern konnten die Kopfhörer von ihrer Qualität allerdings überzeugen. Nun melden sich jedoch erstmals Nutzerinnen und Nutzer, die von einem weniger guten Erlebnis mit den AirPods Max berichten.

Im Forum von Macrumors.com wurde gemeldet, dass sich nach längerem Benutzen der Kopfhörer Kondenswasser in der Ohr-Schale des Hörers bildet. «Es fällt noch deutlicher auf, nachdem man die magnetischen Ohr-Kissen abnimmt», berichtet ein User. Weitere Personen stimmen ihm zu. «Ich habe das genau gleiche Problem und habe noch keine Lösung dafür gefunden.», schreibt einer. Ein anderer Nutzer der Kopfhörer hat ein Bild auf Twitter gepostet, auf welchem das Kondenswasser klar zu sehen ist.

Day 2 of testing out the condensation issue with my AirPods Max. Used them for my 7 hour stream session and the condensation is actually really bad. The liquid is all over the internal drivers. pic.twitter.com/mUMbiJrWtH