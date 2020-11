Tanzende Babyhaie schlagen alle YouTube-​​Rekorde

«Da Doo Run Run Run, Da Doo Run Run» (The Crystals, 1963), «De Do Do Do, De Da da Da» (The Police, 1980), «Da Da Da» (Trio, 1981), «Blue da ba dee dabba da» (Eiffel 65, 1999). Seit Jahrzehnten zeichnen sich erfolgreiche Songs nicht unbedingt immer auch durch besonders raffinierte Texte aus. Aktuellstes Beispiel, der «Baby Shark Dance» – das mit über 7,04 Millarden Views meistgeklickte YouTube-Video.

Vom Lagerfeuer-Song zum Mega-Ohrwurm

Die südkoreanische Produktionsfirma Pinkfong hat bereits vor fünf Jahren ein Lagerfeuerlied aus den 1970ern mit der zehnjährigen Hope Segoine neu interpretiert und es Schritt für Schritt zum meistgeklickten Video auf YouTube gemacht.

Mit über 7,04 Milliarden Views überholt der «Baby Shark Dance» jetzt den bisherigen Rekordhalter, den puertoricanischen Popstar Luis Fonsi und sein «Despacito». Back-to-back gespielt würde dies bedeuten, dass das Kinderlied unglaubliche 30.187 Jahre ununterbrochen gestreamt wird. Pinkfong, welches gerade ein Hai-Musical plant, soll allein mit den YouTube-Streams mehr als 4,4 Mio. Euro verdient haben.

Der Song mit dem Ohrwurmrefrain «Baby Shark doo doo doo doo doo doo» stürmte übrigens nicht nur bis auf Platz 32 der US-Billboard Charts, er soll auch zur Bestrafung von Gefängnisinsassen in Oklahoma (USA) verwendet worden sein.

Das sind die weiteren vier meistgeklickten Clips der bisherigen YouTube-Geschichte:

(L'essentiel/dob)