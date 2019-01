Whatsapp, Facebook und Insta werden verknüpft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg möchte dem Medienbericht zufolge die drei Social-Media-Dienste zusammenlegen. Zwar sollen alle Apps weiterhin eigenständig betrieben, aber die Messaging-Infrastruktur vereinheitlicht werden.

Das Vorhaben befinde sich noch in Planung, solle aber bis Ende des Jahres – oder spätestens Anfang 2020 – umgesetzt werden. «Wir arbeiten daran, unsere Messaging-Produkte end-to-end-verschlüsselt zu gestalten, und überlegen, wie man Freunde und Familie über Netzwerke einfacher erreichen kann», kündigte Facebook in einer Erklärung an.

Persönliches Projekt von Zuckerberg

Konkret soll es Usern künftig möglich sein, Plattform-übergreifend Nachrichten zu verschicken. Facebook-User könnten dann beispielsweise verschlüsselte Messages an eine Person schicken, die nur über ein Whatsapp-Konto verfügt.

Als Facebook-Chef Mark Zuckerberg die beiden Unternehmen Whatsapp und Instagram aufgekauft hatte, betonte er noch die Beibehaltung der Eigenständigkeit der einzelnen Dienste. Jetzt dürfte er diesbezüglich doch seine Meinung geändert haben. Die New York Times schreibt jedenfalls, dass der Plan der Zusammenlegung ein «persönliches Projekt» Zuckerbergs sei.

(L'essentiel/uten)