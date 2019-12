Sex mit Ex-​​Freundin und Stars ist beliebt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir leben in einer interessanten Zeit. So braucht es heute, wenn man die körperliche Nähe des Ex-Partners vermisst, keine betrunkene Versöhnungs-SMS mehr. Man kann sich den potenziellen Sex-Partner auch einfach zusammenbauen.

Programme wie Virt-A-Mate machen es vor und erbringen Pionierleistungen in der Pornoindustrie. Die Software wurde eigens dafür konzipiert pornografische VR-Spiele und Simulationen zu erstellen. Je mehr Fotos und höher die Fotoqualität, desto besser das Endprodukt, beschreibt ein Reddit-User.

Ein Porträtfoto reicht für eine 3D-Darstellung

«Dank Foto2Vam fühle ich mich so, als würde ich einen Handjob von meiner Ex bekommen», schreibt er weiter. Die Verwendung ohne Zustimmung der Person ist jedoch ein umstrittenes Thema.

Es ist mittlerweile recht einfach so einen 3D-Avatar zu erstellen. Der Algorithmus braucht nicht mehr als ein Porträtfoto, um daraus den Avatar eines Menschen zu bauen. Vor einigen Jahren hätte es dafür noch ein Team von Designern gebraucht.

Die Individualität ist längst in der Pornoindustrie angekommen. Virtual-Reality-Sex mit real existierenden Personen ist schon lange ein Thema. Auf Community-Seiten wie Reddit, Patrean kann man anonym Avatare von Stars und anderen realen Personen kaufen. Das Niveau ist noch nicht auf dem von aufwendigen Deep-Fake-Videos angekommen. Technologisch ist man jedoch nicht mehr weit von Fotorealismus entfernt.

So haben diese Ideen in eine Pornowelt Einzug gefunden, die maßgeschneidert und 3D sein möchte. Seit Jahrzehnten kann man mit Computergrafiken pornografische Inhalte vermitteln. Second Life hat noch immer eine große Community, bei der sich alles um Sex dreht.Die Beliebtheit zeigt auch das aktuelle Pornhub-Ranking für die Such-Trends im Jahr 2019.

Auf Renderotica, einem Marktplatz für Comics und 3D-Pornos, kann man einzelne Körperteile und sogenannte Morphs kaufen. Großteils werden Frauen abgebildet. 3D-Modelle von Personen wie Emilia Clarke, Natalie Portman, Emma Watson und Nicki Minaj erfreuen sich großer Beliebtheit.

(L'essentiel)