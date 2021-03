Slack muss für neue Funktion Kritik einstecken

Die Chat-Plattform Slack ist für viele Unternehmen im letzten Jahr durch Homeoffice und Social Distancing zu einem der wichtigsten Kommunikationselemente überhaupt geworden. Diesen Aufschwung wollte das Unternehmen wohl nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen. So hat Slack am Mittwoch eine große Neuerung angekündigt, laut welcher es Nutzerinnen und Nutzern künftig möglich sein sollte, Nachrichten an alle möglichen Personen zu verschicken, selbst wenn diese in einem anderen Unternehmen als der Absender oder die Absenderin arbeiten.

Konkret bedeutet dies, dass jede Person, die die E-Mail-Adresse einer anderen Person kennt, diese theoretisch über Slack kontaktieren kann. Denn mit dem neuen Feature, das Slack Connect genannt wird, sollte es möglich sein, eine E-Mail mit einer persönlichen Slack-Nachricht an alle möglichen Personen zu verschicken. Bis anhin konnte man nur Nachrichten an Kollegen oder Mitarbeiter aus demselben Unternehmen oder demselben Slack-Kanal verschicken. Doch schon wenige Stunden nach der Ankündigung dieses neuen Features machte sich heftige Kritik breit.

Besorgte Userinnen und User

«Wir haben wichtiges Feedback zu unserer neuen Funktion erhalten», erklärt der Chef für Communications and Policy von Slack, Jonathan Price, gegenüber «CNN». So haben sich mehrere besorgte Userinnen und User beim Unternehmen gemeldet und angemerkt, dass es mit diesem neuen Feature unglaublich einfach sei, belästigende oder missbräuchliche Inhalte an alle möglichen Adressen zu verschicken.

So kann man beispielsweise belästigende E-Mails ganz einfach umgehen, indem man deren Absender blockiert. Die neue Slack-Funktion würde eine solche Blockade aber umgehen. Denn ist es auch einem blockierten Account möglich, eine Slack-Einladung zu verschicken und diese mit einer schriftlichen Nachricht zu versehen, die der Empfänger zu Gesicht bekommt. Dies ließ Sicherheitsexperten und Nutzerinnen und Nutzer überall auf der Welt aufhorchen.

Keine privaten Nachrichten

Slack hat bereits auf die negativen Reaktionen zur neuen Funktion reagiert. So hat Price mitgeteilt: «Wir werden sofort erste Schritte einleiten, um diese Art von Missbrauch unseres neuen Features zu verhindern. Heute werden wir beispielsweise anpassen, dass man keine privaten Nachrichten mehr mit einer Slack-Einladung verschicken kann.»

An der grundlegenden Funktion, dass man via Slack auch mit Menschen außerhalb des eigenen Unternehmens kommunizieren kann, falls diese die Einladung annehmen, soll sich aber nichts ändern. «Menschen kontaktieren immer wieder andere Personen, mit denen sie nicht direkt zusammen arbeiten», erklärt CEO Stewart Butterfield. «Wir wollen es für zwei Personen so einfach wie möglich machen, sich über Slack verbinden und austauschen zu können.»

(L'essentiel/Dominique Zeier)