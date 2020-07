US-​​Tiktoker boykottieren Trump-​​App

Anfang Woche wurde bekannt, dass die US-Regierung Überlegungen anstellt, die chinesische App Tiktok zu verbieten. Dies hatte Außenminister Mike Pompeo in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News angekündigt. Insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung kam dies gar nicht gut an. Viele von ihnen haben sich nun zusammengeschlossen und einen Angriff auf die Wahlkampf-App des US-Präsidenten Donald Trump gestartet.

Laut Time wurde die App allein am Mittwoch 700-mal mit schlechten Bewertungen versehen, während es nur zu 26 positiven Reviews kam. Yori Blacc, ein 19-jähriger Tiktoker aus den USA, erklärt gegenüber der News-Seite: «Für die Gen Z und die Millennials ist Tiktok eine Heimat, und Trump bedroht diese. Wenn er sich mit uns anlegt, legen wir uns mit ihm an.»

Seinen Anfang genommen hat der Angriff, als Tiktoker DeJuan Booker alias @unusualbeing ein Video für seine 780.000 Follower postete, in dem er zu einem Boykott der App aufrief. Darin legte er Schritt für Schritt dar, wie man die Bewertungen der App verringern kann. Erst solle man die App im App-Store suchen, danach die Reviews öffnen. Dort solle man eine Ein-Stern-Bewertung abgeben. Das Video hat mittlerweile beinahe sieben Millionen Views.

omg guys.. it would be so bad if we got the app store to delete trumps app definitely do NOT leave a one star review that would be so bad could u imagine pic.twitter.com/kHcidOR1H8