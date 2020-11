Lüge hält sich 15 Jahre lang auf Wikipedia

Das Internet-Lexikon Wikipedia gibt es bereits seit 20 Jahren. Zu jedem erdenklichen Thema und Schlagwort sind dort genauste Erklärungen und Herleitungen zu finden. Das Wundersame und gleichzeitig Problematische an der Sache: Alle Inhalte stammen von Nutzern, die sich nicht einmal registrieren müssen, um Einträge zu verfassen. Dass es sich dabei nicht immer um Experten im jeweiligen Bereich handelt, liegt auf der Hand.

Oft funktioniert das Fact-Checking auf Wikipedia allerdings dennoch, da besonders bei viel gelesenen Themen die Maße an Lesern allfällige falsche Inhalte rasch aufspürt und korrigiert. In einem Fall hat dies allerdings nicht geklappt, wie der Spiegel ein Buch des ehemaligen Wikimedia-Geschäftsleiters Pavel Richter zitiert. Es handelt sich dabei um einen Artikel, der auf der englischen Seite von Wikipedia erschienen und zum Thema «Konzentrationslager Warschau» verfasst worden ist. Mehr als 15 Jahre lang war dieser Artikel online, ohne dass auffiel, dass dessen Inhalt vollkommen erfunden war.

Ältester falscher Artikel

Inhalt dieses Artikels, der erstmals im Jahr 2004 aufgetaucht ist, stellte die Beschreibung der schrecklichen Vorgänge dar, die in dem angeblichen Vernichtungslager herrschten. Auch der Ort, an welchem sich das Lager befunden haben soll, wird genaustens beschrieben. Wer sich allerdings mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs auskennt, dem wird klar: Nichts daran ist wahr.

Laut Richter gab es in Warschau zwar ein Konzentrationslager, niemals aber ein Vernichtungslager, und es kamen dort auch nicht – wie im Wikipedia-Artikel beschrieben – 200.000 Personen ums Leben. Dies flog aber erst im Jahr 2019 auf, als die israelische Zeitung Haaretz zusammen mit dem Journalisten Omar Benjakob darüber berichtete. Daraufhin wurde der Wikipedia-Eintrag korrigiert, er geht allerdings als der falsche Eintrag in die Geschichte von Wikipedia ein, der sich bisher am längsten gehalten hat.

Fabrizierte Fakten

Wie der Spiegel berichtet, handelt es sich bei diesem Artikel aber nicht um einen Lausjungenstreich, der ohne weitere Hintergedanken verfasst und dann schlicht vergessen wurde. Viel eher steckt dahinter eine alte Lüge, die bereits in den 1970er-Jahren verbreitet wurde. Ursprung dieser ist die polnische Richterin Maria Trzcinska, die erstmals die Behauptung aufstellte, es habe tatsächlich ein Vernichtungslager bei Warschau gegeben.

Auch die Zahl der 200.000 Toten stammt von ihr. Obwohl das polnische Institut für Nationales Gedenken einmal im Jahr 2007 und einmal im Jahr 2010 festgehalten hatte, dass an diesen Behauptungen nichts dran sei, hat sich der Glaube hartnäckig gehalten.

«Erschreckend für jeden Wikipedianer»

«Erschreckend für jeden Wikipedianer sollte sein, wie leicht diese Fälschung war und wie lange sie sich halten konnte», schreibt Richter. Es hätte jemandem auffallen müssen, denn Artikel rund um die Zeit des Nationalsozialismus werden laut dem Autor verhältnismäßig häufig aufgerufen. Er wirft die Frage auf: «Wenn in einem so gut erschlossenen Themengebiet eine Fälschung mehr als 15 Jahre Bestand haben kann – wie groß ist dann die Gefahr ähnlicher Fälschungen bei Themen, auf denen weniger Aufmerksamkeit der Community liegt?»

Richter ruft deshalb Wissensinstitutionen dazu auf, ein verstärktes Augenmerk auf Wikipedia zu richten. «Denn wer, wenn nicht die Universitäten, die Museen, die Forschungsinstitute – und auch die entsprechenden Abteilungen in Unternehmen – wäre besser positioniert, das Wikipedia-Projekt kritisch zu begleiten, Fehler aufzuspüren und sie den Wikipedianern zu melden?»

(L'essentiel/Dominique Zeier)