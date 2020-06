Warum ist das iPhone plötzlich grün?

Bei einigen Besitzern der Handy-Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max ist in letzter Zeit ein seltsames Phänomen aufgetreten. Bei nur schwacher Bildschirm-Beleuchtung färbt sich der Screen kurze Zeit grünlich ein. Die grüne Farbe bleibt dann entweder länger bestehen oder verschwindet nach rund drei Sekunden urplötzlich von selbst.

Erstmals darüber berichtet hat die Plattform Macrumors.com. Dort schrieb ein Nutzer: «Etwa bei jeder vierten Entsperrung meines Telefons sieht der Bildschirm ausgewaschen und grünlich aus.» Auch andere Nutzer berichten von einem ähnlichen Erlebnis. Die grünliche Einfärbung erscheine immer wieder, berichten sie.

Ursache unklar

Wieso der Bildschirm einiger iPhones 11 plötzlich grün wird, ist unklar. Daher gibt es im Augenblick auch keine Lösungsansätze, die das Problem mit Sicherheit beheben. Einige Nutzer berichten davon, dass die Grünfärbung nicht mehr erschienen sei, nachdem der Dunkelmodus und der Nachtmodus deaktiviert wurden. Weitere iPhone-Besitzer geben an, dass die grüne Farbe nach einem Neustart verschwunden sei. Bei wieder anderen brachten aber all diese Maßnahmen nichts.

Wie Macrumors.com berichtet, tritt dieses Problem seit der Systemversion iOS 13.4.1 auf. Dies deute darauf hin, dass es sich um ein Softwareproblem handle. Das wäre eine gute Nachricht, denn dann könnte Apple in einem künftigen Software-Update den Bug beheben. Forbes.com schreibt jedoch, dass so ein Problem auch durch einen fehlerhaften OLED-Displays hervorgerufen werden könnte. In diesem Fall würde es sich um ein Zusammenspiel aus Soft- und Hardware-Problemen handeln.

Nicht der erste Fall

Es ist nicht das erste Mal, dass Hersteller eines Smartphones mit einer seltsamen Grünfärbung ihrer Produkte zu kämpfen haben. Bereits beim Huawei Mate 20 Pro, das im Oktober 2018 auf den Markt kam, färbte sich der Bildschirm bei dunklen Lichtverhältnissen bei einigen Geräten grün ein.

Wo das Problem beim Huawei-Smartphone lag, ist nach wie vor unklar. Aber auch damals wurde vermutet, dass ein fehlerhafter OLED-Bildschirm hinter dem Bug steckte. Besitzer von sich grün verfärbenden Huawei-Handys bekamen in der Folge in vielen Ländern gratis ein neues Gerät geliefert.

(L'essentiel/Dominique Zeier)