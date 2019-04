Einschneidende Erlebnisse im alten Japan

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn From Software ein Spiel herausbringt, wissen Fans: Jetzt wird die Geduld wieder erbarmungslos auf die Probe gestellt, eine dicke Haut sowie eine hohe Frustresistenz sind gefragt – ganz zu schweigen von Skills und Präzision. Denn From Software steht für ultraschwierige Games wie «Dark Souls» sowie «Bloodbourne», und wohl manch einer hat bei diesen schon verärgert den Controller in die Ecke gepfeffert.

Das wird in «Sekiro: Shadows Die Twice» nicht anders sein. Spieler schlüpfen in die Haut eines Shinobi (eine Art Söldner-Spion), um sich an einem Samurai zu rächen, der den Helden um seinen linken Arm erleichtert hat. Eine Prothese dient nun zwar als Halterung für einen Wurfhaken und andere nützliche Erweiterungen – etwa die Shuriken-Schleuder. Aber der Groll ist geblieben. Bis er dem Samurai ans Leder kann, trifft der Held indessen auf zahllose Gegner, viele von ihnen schwierig zu besiegende Meister der Kampfkunst. Sie parieren die Angriffe gekonnt und machen dem Helden das Leben schwer. Chancen, zu siegen bestehen nur, wenn der Spieler die Angriffstaktik der Feinde studiert und entsprechend pariert. Wer blindlings drauflos stürmt, wird das Game auch deshalb hassen, weil jeder Tod die Hälfte der Fortschrittspunkte und des ergatterten Geldes kostet.

«Sekiro: Shadows Die Twice» ist brillant gestaltet, verlangt den Spielern aber einiges ab. Umso mehr befriedigt es, je besser man das Kampfsystem im Griff hat.

«Sekiro: Shadows Die Twice» für PS4, Xbox One, PC; From Software, Activision.

Wertung: 4/5

(L'essentiel/jag)