Batterie des iPhones repariert sich jetzt selbst

Apple hat eine neue Testversion des mobilen Betriebssystems iOS 14.5 für Entwickler freigegeben. In dieser sogenannten Betaversion sind zahlreiche neue Funktionen aufgetaucht, die Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Ein Feature dürfte besonders nützlich sein.

So soll man künftig die Batterie des iPhones neu kalibrieren können. Der Vorgang dauert laut einem Support-Dokument, das im Internet aufgetaucht ist, einige Wochen und läuft während der regulären Ladezyklen des iPhones.

Gratis zu neuem Akku

Mit der Neukalibrierung soll die Prozentanzeige der Batterie genauer werden. Sprich: Wenn noch 37 Prozent Akku angezeigt werden, soll sich das Gerät nicht nach 15 Minuten plötzlich ausschalten, weil die Anzeige nicht stimmte. Ein Problem, das bei einigen Nutzerinnen und Nutzern offenbar immer wieder auftritt.

Die Neukalibrierung funktioniert wohl auf Geräten der 11er-Serie, sprich auf dem Phone 11, iPhone 11 Pro und dem iPhone 11 Pro Max. Voraussetzung ist, dass iOS 14.5 installiert ist. Das Update wird wohl noch diesen Frühling für alle Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt. Falls die Neukalibrierung scheitert, erscheint auf dem iPhone eine Meldung, dass man das Smartphone in einen Apple Store bringen soll. Dort wird die Batterie dann kostenlos ersetzt, heißt es.

Mit Maske entsperren

Die neue iOS-Version 14.5 bringt auch Abhilfe beim Entsperren des iPhones: Denn Face ID – so heißt die Gesichtserkennung, um neuere iPhones mit dem eigenen Konterfei zu entsperren, ist in Zeiten der Covid-19-Pandemie zum Ärgernis geworden. Denn Face ID und der Mund-Nasenschutz, den man heutzutage an vielen Orten tragen muss, vertragen sich nicht sonderlich gut. Egal, ob in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Supermarkt – Nutzerinnen und Nutzer, die in diesen Situationen ihr iPhone nutzen wollen, haben nur eine Möglichkeit: Das Gerät mit ihrem persönlichen Code zu entsperren. Mit iOS 14.5 kann das Smartphone dann per Apple Watch entsperrt werden.

Die neue Software-Version bringt zudem mehr als 200 neue Emojis auf die iPhones. Nach dem Update können auch die Controller der Spielkonsolen PS5 und Xbox Series X mit den Apple-Geräten genutzt werden. Laut Cnet.com dürfte das System noch im April für alle Nutzerinnen und Nutzer veröffentlicht werden.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)