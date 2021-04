Darum fragen Apps, ob sie dich tracken dürfen

«Darf die App XY deine Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Unternehmen erfassen?» Mit dieser Frage sehen sich diese Tage Millionen iPhone-Nutzerinnen und Nutzer konfrontiert. Die Meldung erscheint, wenn man gewisse Apps öffnet. Grund dafür ist eine neue Funktion namens App-Tracking-Transparenz, die Apple mit iOS 14.5 einführt.

Was aber ist Tracking überhaupt? Tracker sammeln persönliche Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, die Firmen untereinander austauschen. Lädt man etwa eine werbeunterstützte Diät-App herunter, so sieht man kurze Zeit später im Facebook-Feed Werbung über gesunde Ernährung. Gleichzeitig sieht man in der Diät-App beispielsweise Anzeigen zu Elektronik oder bequemer Kleidung, basierend auf den Interessen, die Facebook über einen erfasst hat, heißt es in einem Artikel des «Wall Street Journal». Im Fachjargon heißt dies targeted advertising - zielgerichtete Werbung. Es ist ein Geschäft, das laut Apple jährlich 230 Milliarden Dollar umsetzt.

Darum Pop-ups

Möglich macht dies auch der sogenannte Advertising Identifier, kurz IDFA. Es ist eine eindeutige Nummer, die für Werbezwecke genutzt wird. Mit der neuen Funktion soll sich das Prinzip aber nun grundlegend ändern. Jetzt müssen App-Entwickler nämlich erst Erlaubnis einholen, bevor sie Daten über Apps oder Sites anderer Firmen hinweg verfolgen. Bauen die Entwickler kein entsprechendes Pop-up in ihre Apps ein, so verlieren sie den Zugriff auf den IDFA. Für User ist dies praktisch, da sie nicht erst tief in den Einstellungen die Funktion suchen müssen.

Ruft man dennoch die entsprechende Funktion in den Einstellungen auf, sieht man die Apps, die eine Tracking-Erlaubnis haben und kann ihnen diese auch wieder entziehen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Tracking in den Einstellungen vollständig zu unterbinden.

Kritik von Facebook

Während die neue Funktion von Datenschützerinnen und Datenschützern vielfach gelobt wird, üben Firmen – darunter Google und Facebook - Kritik: Laut einer Studie von Facebook könnten die Werbeeinnahmen auf die Hälfte schrumpfen, falls das Unternehmen die User nicht mehr wie gewohnt tracken kann. Facebook wirft Apple vor, dass es um Profit und nicht um Datenschutz geht. «Damit Unternehmen weiterhin Einnahmen generieren können, sind sie gezwungen, sich auf Abonnements und andere In-App-Zahlungen einzulassen. Dadurch profitiert Apple», heißt es in einem Blogeintrag.

Und sonst?

Mit iOS 14.5 kommen außerdem weitere Neuerungen auf dein iPhone. So kann das Handy neu dank Apple Watch auch dann entsperrt werden, wenn man eine Maske trägt. In Zeiten der Corona-Pandemie war der Unlock mit Gesichtserkennung bisher oft mühsam. Außerdem erhält der Sprachassistent Siri neue Stimmen. Zudem gibt es neue Emojis, etwa ein Gesicht mit verdrehten Augen, sowie mehr Hauttöne für bestehende Emojis. Auch Gamerinnen und Gamer wird das Update freuen: Sie können nun die Controller der neusten Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series X) mit dem iPhone koppeln. Wie immer sollte man vor einem Update seine Daten sichern.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)