Bei diesem Japaner haben Hacker keine Chance

Tokio ist in zwei Jahren Gastgeber der Olympischen Spiele und der Paralympics. Die sportlichen Großevents sind umstritten – auch, weil ihretwegen der traditionsreiche Fischmarkt Tsukiji weichen musste, um Neubauten Platz zu machen.

Yoshitaka Sakurada hat also keinen leichten Job, schließlich ist der 68-Jährige Japans Olympia-Minister. Man könnte meinen, dass er sich gewissenhaft in sein wichtiges Fachgebiet eingearbeitet hat. Doch anscheinend besteht hier noch ein bisschen Nachholbedarf.

«Nicht mein Zuständigkeitsbereich»

In einer Pressekonferenz Anfang Monat gab Sakurada zu Protokoll, er wisse nichts von den Plänen, wonach er in Kürze den nordkoreanischen Sportminister treffen solle. Daraufhin erhob sich ein anwesender Beamter und fügte an, dass dies sehr wohl der Fall sei und der Minister auch entsprechend gebrieft wurde.

Ebenfalls hatte er keine Ahnung davon, dass Thomas Bach, der Präsident des internationalen Olympia-Komitees, beim nordkoreanischen Führer Kim Jong-un angefragt hatte, ein bestehendes Embargo aufzuheben und seinen Athleten die Teilnahme in Japan zu erlauben. Das sei nicht sein Zuständigkeitsbereich, beantwortete Sakurada die Fragen zu diesem Sachverhalt.

Die Frage nach dem Budget

Im Anschluss an seinen wenig glanzvollen Auftritt vor dem Parlament fand der Minister eine einfache Erklärung – und eine Schuldige: Die oppositionelle Parlamentarierin Murata Renho habe es versäumt, ihm ihre Fragen im Vorfeld schriftlich zukommen zu lassen, so Sakurada. Er sei deshalb nicht darauf vorbereitet gewesen.

Mindestens eine der Fragen, an denen der Minister scheiterte, war jedoch nicht sonderlich schwierig: Wie hoch das Budget der Regierung für die Olympischen Spiele sei, hatte Rheno gefragt. Sakurada gab fachkundig Antwort: «1500 Yen» (knapp 13 Euro). Korrekt gewesen wäre freilich 150 Milliarden Yen (1,3 Milliarden Euro). Was sind schon acht Nullen?

Was sind USB-Festplatten?

Aber damit nicht genug: Für weiteres Erstaunen hat Sakurada am Mittwoch im Parlament gesorgt, als er bekannt gab, in seinem ganzen Leben noch nie mit Computern gearbeitet zu haben. Er habe diese Arbeit seit jeher an seine Mitarbeiter delegiert. Zuvor war er über die Frage gestolpert, ob in japanischen Atomkraftwerken USB-Festplatten zum Einsatz kämen. Darauf konnte er keine Antwort geben, weil er die Frage nicht verstanden hatte.

Brisantes Detail: Seit einem knappen Monat ist Sakurada oberster Stellvertreter des Leiters der Abteilung Cyber-Kriminalität.

Alles raffinierte Absicht?

Die Häme ließ nicht lange auf sich warten: In den sozialen Medien kommentierten die japanischen Bürger das Unvermögen ihres Ministers mit deutlichen Worten: «Schämt der sich nicht?», fragte ein Twitter-Nutzer, ein anderer schrieb bloß: «Holy Cow!»

Ein Dritter jedoch vermutete hinter Sakuradas Computer-Abstinenz eine raffinierte Absicht: «Hacker können bei Minister Sakurada bestimmt keine Daten stehlen. Das dürfte die stärkste Form von Cyber-Sicherheit sein!»

(L'essentiel/mat)