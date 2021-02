User fürchten Kontrollverlust auf sozialen Medien

Besonders in Zeiten von Corona spielt sich das Leben vermehrt online ab. Da es momentan vielerorts nicht möglich ist, den Freundeskreis oder die Familie regelmäßig zu sehen, wenden sich viele Personen Social Media zu, wenn es darum geht, sich zu informieren, Sorgen und Freuden zu teilen oder ganz einfach soziale Kontakte zu knüpfen. Wie stark dies aber tatsächlich geschieht, dem wollte Tiktok in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Skopos auf den Grund gehen.

«Wir wollten herausfinden, was die Leute momentan bewegt, was die wichtigsten Themen sind und welche Trends momentan beliebt sind», erklärt Tobias Henning, Tiktok-Chef für die Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH).

Zu diesem Zweck wurde eine repräsentative Befragung im DACH-Raum durchgeführt, bei welcher insgesamt 2019 Personen im Alter zwischen 16 und 37 Jahren mitgemacht haben. Konkret wurden dabei die zwei Generationen Y und Z miteinander verglichen. Zur Generation Z gehören alle 16- bis 25-Jährigen, während sich in der Generation Y alle 26- bis 37-Jährigen befinden.

Besorgt über die wirtschaftliche Situation

Die Studie zeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil der jungen Erwachsenen momentan mit der eigenen Lebenssituation hadert. So geben mehr als ein Viertel aller Befragten an, mit ihrem Leben nicht zufrieden zu sein. Außerdem sind 48 Prozent der Personen deutlich besorgt über die wirtschaftliche Lage in ihrem Land.

«Tatsächlich ist es überraschend, dass die wirtschaftliche Situation auch bei den jüngeren Generationen so prominent ist», so Henning. «Das ist ein klares Zeichen der Zeit, da sich anscheinend für viele Personen die finanzielle Situation und die berufliche Lage verschlechtert hat. Hätten wir die Studie vor der Corona-Zeit durchgeführt, wäre dieses Thema wohl nicht so weit oben auf der Liste der Sorgen gelandet.»

Kontrolle über das eigenen Leben

In der Studie wurden die Teilnehmenden außerdem nach Themen gefragt, die ihnen momentan besonders wichtig sind. «Das Thema Gesundheit ist an sich nichts Neues für diese Generation», erklärt Jugendexperte Simon Schnetzer. «Auch vor der Corona-Zeit war dies in diesem Alterssegment wichtig. Damals ging es aber eher um Yoga und Ausgeglichenheit, während die Menschen heutzutage besonders darauf achten, sich nicht mit Covid-19 anzustecken und mental gesund zu bleiben.»

Ähnlich verhalte es sich mit der Selbstbestimmung. «Die Menschen haben das Gefühl, mit allen Restriktionen und Maßnahmen die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Daher ist der Wunsch nach mehr Autonomie durchaus nachvollziehbar.»

Weitere wichtige Themen für die Online-Gemeinschaft sind Gleichberechtigung und Diversität. «Keine vorherige Generation engagiert sich so sehr für diese Themen wie diese Generation – was wir auch auf Tiktok mit Bewegungen wie #respectmysize zum Thema Body Positivity sehen», so Henning. «In der Studie hat sich gezeigt, dass drei Viertel aller Befragten diese Themen als wichtig oder sehr wichtig empfinden. Das differenziert die Gen Z und Gen Y stark von älteren Personen.»

Hemmschwelle auf Social Media

Es besteht aber auch eine gewisse Hemmschwelle, was das Posten auf Social Media angeht. Hauptgrund dafür ist der Schutz der Privatsphäre (73 Prozent), dicht gefolgt von der Angst vor negativen Kommentaren oder Hate Speech (65 Prozent). Außerdem glauben viele Personen, dass es bereits zu viele Informationen und Meinungen online gibt, sodass der Ausdruck der eigenen Meinung nichts an der Situation zu verändern mag.

Im Großen und Ganzen betrachten die Befragten den Online-Raum aber als eine positive Erfahrung und geben an, einen Nutzen aus der Zeit, die sie online verbringen, zu ziehen. «Wir sind darauf bedacht, unserer Community eine positive Erfahrung zu vermitteln und ein sicheres Umfeld zu bieten. Dafür haben wir weltweit tausende von Moderatorinnen und Moderatoren, die auf unserer Plattform eine sichere Umgebung schaffen, und kommunizieren regelmäßig zu unseren Community Guidelines und Nutzungsbedingungen», so Henning.

(L'essentiel/Dominique Zeier)