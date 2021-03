Snoop Dogg rastet online aus und streamt weiter

Am Sonntag streamte Musiklegende Snoop Dogg (49) auf der Gaming-Plattform Twitch, wo er seit Anfang Februar sehr aktiv ist. Unter dem Alias Doggydogg20 spielt der rauchende Rapper vorwiegend das American-Football-Spiel «Madden NFL 21».

Knapp 15 Minuten nach Beginn des «Lehn dich zurück, entspann dich, das ist ein Vibe hier drin»-Streams stürmt der Rapper allerdings verärgert aus dem Zimmer. «Fick diesen Scheiß, Mann, ich bin in diesen Room gekommen und dann ist alles schiefgelaufen!», rief er aus, «fick diesen Scheiß.» Schuld an der Misere seien seine schlechten Mitspieler*innen.

Ein User hat die Video-Sequenz auf Twitter geteilt:

Snoop Dogg's twitch streams are golden holy shit pic.twitter.com/uKTcENaYNd — Miles (@CyXato) February 28, 2021

Scheinbar hat The Dogfather in seiner Aufregung völlig vergessen, den Stream zu beenden, bevor er das Zimmer verlässt. So hatten seine Zuschauer die (bisher) einmalige Chance, Snoops Gaming-Zimmer für mehr als sieben Stunden zu beobachten. Teilweise sind während des Streams Stimmen oder Musik zu hören, die meiste Zeit bleibt es aber still. Irgendwann, vielleicht ein paar «Gin and Juice» später, kommt Snoop zurück und beendet die Twitch-Session.

(L'essentiel/Saskia Sutter)