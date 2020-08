iPhone 12 in Video von YouTuber geleakt

Traditionell stellt Apple im September die neuen iPhones vor, die dann spätestens im Oktober in den Läden landen. Und eigentlich sind die Smartphones immer ein gut gehütetes Geheimnis. Doch nun gibt es nicht nur jede Menge Spekulationen um die kommenden Apple-Handys, sondern auch ein Video, das relativ viele Geheimnisse des iPhone 12 vorab verrät. YouTuber Jon Prosser soll die Infos dabei direkt aus dem Apple-Konzern bekommen haben.

So zeigt der Clip, dass das iPhone 12 eine Einstellung haben wird, mit dem die Bildrate verändert werden kann – was auf ein Display hinweist, das eine Bildfrequenz von bis zu 120 Hertz bietet. Doch nicht alle Modelle der neuen iPhone-Serie sollen 120 Hertz unterstützen, dies soll wohl dem teuersten Flaggschiff-Modell vorbehalten sein. Gleichzeitig sollen die Displays aller Modelle wachsen – was dem Trend bei allen anderen Herstellern entspricht.

Überraschend ist das «finale Design», wie Prosser das Aussehen des von ihm gezeigten Geräts nennt, vor allem in einer Hinsicht: Apple scheint nicht dem Trend zu folgen, auf Puncholes im Display für Sensoren und Selfie-Kamera zu setzen, sondern macht den von vielen Konkurrenten bereits gestrichenen Balken-Notch am Display offenbar sogar noch größer. Auch soll es weiter einen kleinen, aber doch deutlich sichtbaren Rand um die Bildschirm-Ränder geben.

Während zum Innenleben des Smartphones wenig herauszufinden ist, werden im Videos auch Informationen zur Kamera genannt. Neu soll ein Laserscanner als Unterstützung zum Autofokus dazukommen, das Kameramodul auf der Rückseite des Geräts soll zudem minimal schrumpfen. Möglich seien laut Prosser 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde und 4K-Zeitlupen-Aufnahmen mit 240 Bildern pro Sekunde. Zum Preis ist dagegen noch nichts bekannt.

(L'essentiel/rfi)