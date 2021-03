Twitter sperrt User bei Fehlinfos zur Impfung

Twitter will den Kampf gegen Falschinformationen über Impfungen verstärken. Nutzer, die mehrmals irreführende Tweets über Corona-Impfungen verbreiten, sollen auch dauerhaft gesperrt werden können, wie das Online-Netzwerk am Montag in den USA mitteilte. Nach fünf Ermahnungen wegen Falschinformationen sollten Konten dauerhaft geschlossen werden.

Mit den neuen Maßnahmen soll «die Verbreitung von potenziell schädlichen und irreführenden Informationen auf Twitter verringert werden», teilte das Unternehmen mit. Die User würden informiert und ermahnt, wenn einer ihrer Tweets gegen die Richtlinien verstoße. Der zweite und dritte irreführende Tweet führten jeweils zu einer zwölfstündigen Blockierung, der vierte Verstoß zu einer siebentägigen Sperre. Nach fünf Verstößen soll das Konto dauerhaft gesperrt werden.

11,5 Millionen Ermahnungen

Twitter geht seit Ende vergangenen Jahres gegen irreführende Behauptungen über Covid-19 vor. Seitdem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 8000 Tweets entfernt und rund 11,5 Millionen Accounts weltweit über Verstöße informiert und ermahnt. Das neue Twitter-System ähnelt dem zu Falschinformationen über Wahlen, welches zur dauerhaften Sperrung des Accounts des damaligen US-Präsident Donald Trump geführt hatte.

Zunächst überwachen Mitarbeiter die Einhaltung der Richtlinien. Aufgrund deren Erkenntnisse sollen automatisierte Prozesse geschaffen werden, die dann weitere Fehlinformationen entlarven. Zunächst werden diese auf die englische Sprache begrenzt, später sollen weitere folgen. Twitterer, die gegen die Richtlinien verstoßen, werden zunächst verwarnt – wenn sie weiterhin Fake News posten, werden sie erst zwölf Stunden, dann eine Woche und beim fünften Verstoß dauerhaft von der Plattform verbannt.



(L'essentiel/AFP/trx)