Chats mitnehmen wird bei Whatsapp einfacher

Wer schon einmal von einem Android-Handy auf ein iPhone oder von einem iPhone auf ein Android-Handy umgestiegen ist, kennt es: Auf dem neuen Gerät wird der alte Chatverlauf nicht angezeigt. Denn mit Android sichert Whatsapp die Nachrichten auf Google Drive, bei Apple-Geräten in der iCloud. Eine Möglichkeit, diese direkt auf dem neuen Gerät der anderen Marke wieder einzuspielen, gab es nicht – so zumindest bis dato.

Doch genau daran sollen nun die Macher des Messengers arbeiten. Künftig soll es möglich sein, den gesamten Whatsapp-Chatverlauf eines Android-Handys auf einem iPhone wiederherzustellen – und auch umgekehrt. Dies berichtet die Whatsapp-News-Site Wabetainfo.com. Entsprechende Hinweise auf die geplante Funktion sind in einer Betaversion des Messengers aufgetaucht. Auf dem Screenshot, der die Website zeigt, ist zu lesen: «Move chats to Android».

Auf mehreren Geräten

Wann das neue Feature für alle verfügbar sein wird, ist derzeit nicht klar. Von der Testphase können Wochen, manchmal aber auch Monate vergehen. Das Feature könnte im Rahmen der Multi-Device-Funktionen lanciert werden. Damit könnte sich in Zukunft verändern, wie wir Whatsapp nutzen. Den Messenger soll man künftig nämlich auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden können. Etwas, das sich viele schon lange gewünscht haben.

Whatsapp hatte zuletzt mit einem Exodus zu kämpfen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer haben sich vom Messenger abgewendet, nachdem die Macher neue AGB angekündigt hatten. Obwohl sich für die User in Europa ab dem 15. Mai nicht viel daran ändert, wie Whatsapp die Daten der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Mutterkonzern Facebook teilt, haben sich viele User plötzlich Gedanken über ihre Privatsphäre gemacht.

Boom für Threema und Co.

Denn auch wenn die privaten Daten der User in Europa vorerst noch privat bleiben, gibt es keine Garantie, das Whatsapp diese Informationen in Zukunft nicht irgendwann mit Facebook zu teilen beginnt. Davon profitieren konnten andere Messenger-Dienste, die dafür bekannt sind, verstärkt an der Wahrung der Privatsphäre der Nutzer interessiert zu sein. Neben der App Threema verzeichneten auch die Messenger Telegram und Signal einen Zulauf an Nutzerinnen und Nutzern.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)