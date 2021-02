Onlinenetzwerk Parler entlässt John Matze

Der konservative US-Nachrichtensender Fox News hat am Mittwoch aus einem Memo des bisherigen Parler-Chefs John Matze zitiert, in dem er von seinem Rauswurf durch den Verwaltungsrat berichtete.

In den vergangenen Monaten habe er «ständigen Widerstand» gegen seine Vorstellungen vom Parler-Dienst und seinen «Glauben an die Meinungsfreiheit» erlebt, erklärte Matze demnach.

The board of Parler, a social media platform backed by Republican Party donor Rebekah Mercer and favored by conservatives, has fired its CEO John Matze https://t.co/CqJ1gKm3wC pic.twitter.com/SuLI0Fqbi3