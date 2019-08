Doppelgänger von Steve Jobs sorgt für Furore

Unter dem Titel «Steve Jobs versteckt sich in Ägypten, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat», postete Reddit-Nutzer Sheshesheqwerty ein Foto eines Mannes, der gemütlich auf einem Plastikstuhl sitzt. Und von der Seite sieht der Mann tatsächlich sehr ähnlich aus wie der im Jahr 2011 an Krebs verstorbene frühere Apple-CEO.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: «Mein Gott, Steve Jobs trägt keine Apple Watch», fiel beispielweise der Reddit-Nutzerin Bettinafairchild auf. Andere bemerken, dass die Ähnlichkeit kein Zufall sei, denn Jobs biologischer Vater stammte aus Syrien. Endokrane kommentierte: «Ich kenne viele arabische Onkel, die wie er aussehen».

Keine Alimente

Auch diverse Verschwörungstheorien wurden sofort entwickelt. So spekulierten einige Nutzer, dass sich Steve Jobs wohl verstecke, um den Unterhaltszahlungen für seine erste Tochter Lisa zu entkommen. Dies ist jedoch unlogisch, da diese sowieso bereits erwachsen ist.

Auch Erinnerungen an früher verstorbene Persönlichkeiten, bei denen es Gerüchte um ein Weiterleben gab, wurden wach. Squeakysquid fragte: «Wo sind Biggie und Tupac?». Andere machten Wortspiele mit dem Nachnamen der früher im kalifornischen Palo Alto ansässigen Tech-Legende. So genieße Jobs nun sein Leben ohne Arbeit, also zuerst Steve Jobs, dann wurde er zu Steve no job.

Steve Jobs Steve no job pic.twitter.com/gC1mqscqJN— منصور (@x6oor) 25. August 2019

Keine Details bekannt

Wo das Foto des Doppelgängers genau aufgenommen wurde, ist nicht klar. Neben Informationen, dass es in Ägypten entstanden sei, gab es auch Angaben, dass das Bild in Libyen aufgenommen wurde. Der echte Steve Jobs verstarb am 5. Oktober 2011 nach einer langen Krebserkrankung.

Der Mann auf dem Foto gleicht dem ehemalige Apple- und Pixar-Chef vor allem in der Zeit, bevor Steve Jobs von seiner Krankheit gezeichnet war. Und ein Nutzer hatte noch einen kreativen Vorschlag an Apple. Der Konzern könnte ja den Mann engagieren und Jobs Rückkehr von den Toten inszenieren. Zudem könnte er noch die Probleme mit den Macbook-Tastaturen lösen.

(L'essentiel/swe)