Mit diesen Tipps lädt dein Handy schneller

Der erste Tipp ist ganz einfach: Stell beim Aufladen dein Smartphone einfach in den «Flugzeugmodu»s oder «Stromsparmodus». Der Modus verringert die Menge an Strom, die ein Smartphone nutzt – und verlängert nicht nur die Nutzungszeit, sondern verkürzt auch die Ladezeit.

Ein weiterer Tipp ist, alle Apps, die man gerade nicht braucht, vor dem Laden zu schließen. So saugen die Anwendungen nicht am Akku und die Ladezeit wird kürzer.

Updates, Nutzung und Sonne

Wer es noch schneller haben will, deaktiviert während des Ladens die Option, dass automatisch Updates für Apps und das Smartphone heruntergeladen werden. Der Grund: Die meisten modernen Smartphones laden die Updates herunter, wenn sie gerade geladen werden.

Eigentlich logisch: Wenn du dein Handy während des Aufladens nicht benützt, geht es ebenfalls schneller. Außerdem solltest du darauf achten, dass dein Smartphone nicht in der Sonne oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen liegt. Hohe Temperaturen schaden Akku und Display, bei zu großer Temperatur entleert sich der Akku selbstständig und verliert an Leistung.

Auf die Art der Aufladung achten

Lädst du dein Handy, dann mach das über ein Ladekabel an der Steckdose oder eine Powerbank, aber nicht über einen Anschluss an den PC oder eine kabellose Lademöglichkeit. Die Ladeleistung ist über das originale Zubehör an der Steckdose einfach am größten und die Ladezeit am geringsten.

Noch ein letzter Tipp: Lass deinen Akku etwa einmal pro Monat leer laufen. Bedeutet: Nutze dein Smartphone so lange, bis es sich aufgrund des geringen Batteriestands selbst abschaltet – und lade es erst dann auf. Der Grund: Das kalibriert die Ladeelektronik. So sieht man auch bei älteren Akkus wieder korrekt, wie lange die Aufladung dauert, wie lange das Gerät genutzt werden kann – und auch die Lebensdauer wird so etwas verlängert.

(L'essentiel)