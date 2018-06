Chilene kauft Handy mit 58 Kilogramm Avocados

Die chilenische Handelskette Ripley hat sich jüngst einen PR-Gag einfallen lassen. Der Laden gab Produktpreise in Avocados statt in Pesos an. Das ließ Camilo Briceo aufhorchen. Der Chilene verdient sein Geld mit dem Handel von Avocados. Er fragte an, wo er die Früchte (58 Kilogramm) für das Motorola Moto X4 abgeben solle – und bekam prompt eine Antwort: In einem Laden bei ihm ums Eck.

Für den Avocado-Händler wohl kein schlechter Deal. Er schlug ein. In Luxemburg hätte sich dies wohl nicht gelohnt. Das Gerät kostet hierzulande rund 260 Euro. Nimmt man an, dass eine Frucht im Schnitt 500 Gramm schwer ist und 3,10 Euro kostet, hätte er bei uns rund 360 Euro für das Gerät bezahlen müssen.

(L'essentiel)