Ist das der längste Daumen der Welt?

Was der 21-jährige Jacob Pina kann, kann wohl niemand sonst. Mit 14 hat der junge Amerikaner festgestellt, dass er mit seinem Daumen etwas Besonderes anstellen kann. So kann Pina den Finger ausrenken und ihn so fast um das Dreifache verlängern. Aus regulären fünf werden dann plötzlich 13,9 Zentimeter.

Die kuriose Fähigkeit machte Pina zum Star. «Als ich das erste Video bei Tiktok gepostet habe, hatte ich keine Ahnung, dass es mir solch große Aufmerksamkeit verschaffen würde», sagt der 21-Jährige zu Buzzfeed.com. Mit den Videos erreicht Pina mittlerweile ein riesiges Publikum. Auf Tiktok haben einige Videos von ihm mehr als fünf Millionen Views. «Die Leute haben gemischte Gefühle über meinen Daumen. Ein Teil ist angewidert, andere flippen aus, nochmals andere sind einfach nur neugierig», erklärt er.

«Bester Autostopper»

Viele würden fragen, ob er Schmerzen habe, sagt er. Doch das Fingerausrenken tue ihm nicht weh. Und auch sonst bereite ihm der Daumen keine Schmerzen. «Mein Arzt sagte mir, dass meine Fähigkeit anormal sei, er es aber nicht mit einer Krankheit in Verbindung bringen könne», erklärt Pina.

Viele Nutzer machen auch witzige Kommentare zu seiner Begabung. So schreiben einige Nutzer auf Tiktok zu seinen Videos, dass er mit seiner Fähigkeit sicher der beste Autostopper der Welt sei. Der 21-Jährige hat mit folgendem Video darauf reagiert:

(L'essentiel/Tobias Bolzern)