Lasst besser die Finger von dieser WhatsApp-​​Funktion

Laut dem Sicherheitsforscher könnte die Lücke etwas mit der Click-to-Chat-Funktion von WhatsApp zu tun haben. Über diese Funktion lässt sich ein Link erstellen, um ihn etwa auf Webseiten zu platzieren. Über diesen Link können Nutzer über WhatsApp Kontakt mit Unternehmen oder Personen aufnehmen, ohne deren Telefonnummer zu kennen. Das soll es vereinfachen, Unternehmens-Anfragen oder Fragen zu Produkten direkt bei den Anbietern zu stellen.

Für die Erstellung des Links dürfte WhatsApp die jeweilige Telefonnummer allerdings in seinem System und auch im Link hinterlegen, was sie über die Google-Suche auffindbar macht. Nicht nur das: Wer bei der Google-Suche auch eine Landesvorwahl in Verbindung mit dem Seitenkürzel wa.me eingibt, bekommt scheinbar alle Telefonnummern von Nutzern, die einen solchen Link erstellt haben.

Facebook sieht kein Problem

Jayaram sieht darin eine mögliche schwere Verletzung der Privatsphäre. Er weist darauf hin, dass die Nummern für Betrüger Gold wert sein könnten, da es sich ja um tatsächlich benutzte und nicht veraltete Telefonnummern handle. In vielen Fällen sei über die Google-Einträge so auch der Nutzername und das verwendete Profilbild aufrufbar.

WhatsApp-Mutter Facebook allerdings verweist darauf, dass es kein Problem gebe, denn das Feature sei dazu gedacht, dass Kunden Kontakt mit Unternehmen aufnehmen könnten. Heißt also im Umkehrschluss: Wer nicht will, dass seine Telefonnummer im Netz auftauchen könnte, sollte besser die Finger von der WhatsApp-Funktion lassen.

(L'essentiel/rfi)