Vater zerstört Monitor während «Fortnite»-​​Turnier

Der britische «Fortnite»-Spieler Zus kämpfte bei den Championship Series um Punkte für die Qualifikation. Während eines Spiels stürmte sein Vater wütend ins Zimmer und zerstörte dabei den Monitor von Zus. Wieso? Der Vater war offenbar wütend, weil er meinte, dass Zus zuvor eine Lampe kaputt gemacht habe. Der 16-Jährige beteuerte dabei seine Unschuld, jedoch ohne Erfolg.

Obwohl nur noch die Hälfte des Bildschirms zu sehen war, spielte Zus weiter und konnte noch zwei Gegner eliminieren. Anschließend schilderte er den Vorfall auf Twitter und schrieb, dass er sich keinen neuen Monitor leisten kann und daher seine Karriere beenden müsse.

Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter verbreitete sich die Story schnell. Sie erreichte auch bekannte Namen in der «Fortnite»-Szene, welche Mitleid mit dem jungen Spieler hatten. Zu hören bekam die Geschichte unter anderen James Banks, der E-Sport-Host und Kommentator ist. Dieser spürte, wie stark Zus leidet. Er bot ihm an, einen neuen Monitor zu kaufen. Auch der E-Sportler Wolfiez, der dank «Fortnite» Millionär ist, meldete sich zu Wort. Auch er will Zus einen neuen Monitor kaufen.

Für Zus gibt es also nicht nur zwei neue Monitore, sondern auch mehr Follower und Reichweite in der Szene. Auf Twitter bedankt er sich bei seiner Community und sagt: «Der schlechteste Tag hat sich soeben zum besten gewendet.»

(L'essentiel/*nicik_01)