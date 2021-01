Größtes Event im Speedrunning ist gestartet

Speedrun ist schon eine spezielle Art von E-Sport. Man spielt nicht direkt gegen andere, sondern hauptsächlich gegen sich selbst. Als Speedrunner wird der eigene Rekord wiederholt überboten, entweder von anderen Runnern oder von sich selber. Ein Wettlauf gegen die Zeit, bei der jede eingesparte Sekunde, dank kleinen technischen Details, den neuen Weltrekord ausmachen kann.

Außerdem ist es cool, einfach mal zu sehen, wie diese Hardcore-Gamer für dein Lieblingsgame nur 20 Minuten statt 20 Stunden brauchen. Die Sensation Speedrun ist auch für Nicht-Kenner ein spannendes Feld.

Auf der Suche nach dem Weltrekord

Das Charity-Event Awesome Games Done Quick zeigt eine Vielzahl an Games, von «Super Mario» über «Pokémon» bis zu «Halo». Normalerweise findet das Ganze in einer riesigen Halle statt, aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen läuft es jetzt aber ausschließlich online ab. Die Speedrunner sitzen während des Streams also Zuhause.

Trotzdem haben sich die Profis seit Monaten auf ihren Moment vorbereitet. Sie wollen entweder eine gute Show bieten und im Stream ihr umfangreiches Wissen zum Game zu teilen oder versuchen für Ruhm und Ehre einen neuen Weltrekord aufzusetzen. Außerdem zeigt der automatisierte TASBot, wieso Roboter die besseren Gamer sind als Menschen.

Millionen für die Krebs-Prävention

Seit der Einführung der Charity-Speedruns im Jahr 2010 wurden bereits über 25 Millionen Dollar eingenommen. Das Geld geht an die Prevent Cancer Foundation, eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Früherkennung und Prävention von Krebs widmet.

Lust bekommen, selber zuzuschauen? Hier ist der Stream, und wenn du nach einem bestimmten Spiel suchst, findest du hier den Zeitplan.

