Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Roboter-Fans aufgepasst! Am Samstag veranstaltet der Verein make it im Escher CNFPC den ersten «Makerspace». Alle Roboter-Amateure können an den Workshops teilnehmen. Der Auftakt ist am Samstag, um 11 Uhr. Ab dem 20. Februar ist der Makerspace jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

«Les Grandes Duchesses de Luxembourg» und die JIF Luxembourg-Plattform organisieren am Samstag in Düdelingen einen «Skate & Strike»-Nachmittag zum Thema Roller Derby. Auf dem Programm stehen zahlreichen Vorführungen und ein Einblick in die «Minimum Skills». Der Eintritt ist frei.

Der Verein AEIN veranstaltet am Sonntag im Kulturzentrum in Sandweiler die 42. Auflage des indischen und nepalesischen Wohltätigkeitsbasars. Schmuck, Klamotten, Bücher, Gewürze und vieles andere stehen für Besucher bereit. Für Feinschmecker gibt es Dosas (knusprige, dünne Pfannkuchen), Samosas und Kulfi (Eiscreme). Die Erlöse gehen an Projekten für Frauen in Indien und Nepal.

Am Samstagabend stehen 150 Schüler und 120 Musikpädagogen aus der UGDA-Musikschule in der Luxemburger Philarmonie auf der Bühne. Auf dem Programm steht die weltberühmte Oper von Ida Gotkovsky «Le Songe d'une Nuit d'Hiver». Ab 19.20 Uhr sorgt der Kinderchor der UGDA-Musikschule schon mal auf dem Parkplatz für Stimmung. philharmonie.lu.

Am kommenden Wochenende findet an der Mosel das «Wine Cheese Enjoy»-Event statt. Insgesamt 13 Winzer und fünf Gastronomen öffnen ihre Türen und präsentieren ihre besten Käsespezialitäten und regionale Weinprodukte. Die Liste der Teilnehmer finden Sie unter visitmoselle.lu.

Aus Alt mach Neu. Am kommenden Sonntag verwandelt sich das Kulturzentrum Am Gronn in eine Bastelstube. Mit alten Klamotten und Hühnerdraht wird den Teilnehmenden gezeigt, wie man daraus eine wunderbare Lampe basteln kann. Der Workshop dauert von 14 bis 17.30 Uhr und findet im Kulturzentrum Am Gronn, Rue Münster in der Stadt Luxemburg statt.

Am heutigen Freitag steht den Besuchern der Librairie Ernster ein kostümierter Abend zum Thema «Harry Potter» bevor. Der Auftakt ist um 17 Uhr – in den Einkaufszentren Belle Étoile und Cloche d'Or.

Was wäre ein Leben ohne Musik? Am Sonntag können Musiknerds in den Rotondes nach Vinyplatten, CDs und DVDs stöbern, die noch in ihrer Sammlung fehlen. Etwa 50 Stände aus Frankreich, Belgien, Deutschland und Holland bieten bei der «Foire aux Disques» ihre Ware an. Die Musikmesse ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

