Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

LuxCon Am kommenden Wochenende veranstaltet die Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg die «LuxCon». Dieses Event zieht Cosplayer, Science Fiction-, Fantasie- und Horror-Fans an. Im vergangenem Jahr hatte das Treffen bereits 5000 Besucher. Zahlreiche Aktivitäten und Lesungen mit berühmten Autoren stehen unter anderem auf der Agenda.

Samstag, von 10 bis 1 Uhr, und Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, am Geesseknäppchen - Stadt Luxemburg.

Shaka Ponk Vor mehr als einem Jahr wurde die «MonkAdelic Tour» bereits angesagt. Nun ist es so weit. Die französische Crossover-Band Shaka Ponk steht am Freitag in Amnéville (FR) auf der Bühne. Von ihrem 6. Album «The Evol», das im vergangenem November veröffentlicht wurde, dürften ihre Fans ganz bestimmt ein paar Songs zu hören bekommen. Sie können sich auf jeden Fall auf einen spektakulären Live-Auftritt freuen.

Freitag, um 20 Uhr im Galaxie in Amnéville (FR).

Eintritt: 39-59 Euro

Work/Travail/Arbeid Die Tanzkompanie Rosas und das Ensemble für zeitgenössische Musik Ictus übernehmen für das Wochenende den großen Saal im Mudam. Wie sähe es wohl aus, wenn eine Choreographie wie eine Ausstellung präsentiert werden würde? Die Antwort auf diese Frage finden Sie bei «Work/Travail/Arbeid». Die Vorführung ist inspiriert vom Stück «Vortex Temporum». Außerdem gibt es an beiden Tagen von 15 bis 16 Uhr einen Tanz-Workshop für Amateure .

Samstag und Sonntag, von 14 bis 19 Uhr im Mudam – Luxemburg-Stadt.

Freier Eintritt.

«Kura» Kura ist einer der prominentesten DJs in der Elektro-House und EDM-Szene. Der Portugiese erreichte 2016 den 48. Platz im DJ-Mag-Voting. Am Samstag wird er seine größten Hits auflegen.

Samstag, um 23 Uhr im Lenox Club - Stadt Luxemburg.

Eintritt: 15-20 Euro

«La Lettre de Charb» Die Kulturfabrik veranstaltet eine Lesung über «Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes» vom französischen Karikaturist Charb. Der Comiczeichner hatte diesen Text kurz vor seiner Ermordung bei dem Terroranschlag auf seine Redaktion «Charlie Hebdo» geschrieben.

Freitag, um 20 Uhr in der Escher Kulturfabrik.

Calogero Knapp drei Jahre nach seiner triumphalen Tournee, kehrt Calogero erneut zurück. Das 7. Studioalbum «Liberté chérie» des französischen Pop-Rock-Sängers kam im späten Sommer vergangenen Jahres heraus.

Samstag, um 20 Uhr im Galaxie - Amnéville (FR).

Eintritt: 38-69 Euro.

Felix Jaehn Vor vier Jahren explodierte Felix Jaehns Karriere regelrecht. Sein Remix «Cheerleader» von der Band OMI topte die Charts in mehr als 50 Länder. Neben Kygo steht der deutsche DJ und Produzent an der Spitze der Tropical-House-Szene - ein Sub-Genre des Deep-House. In Zusammenarbeit mit Marc E. Bassy und dem Rapper Gucci Mane veröffentlichte der 23-jährige Künstler vor kurzem seine neue Single «Cool».

Freitag, um 22 Uhr - Den Atelier in Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 27 Euro.