Seeed bitten zum wilden Ritt in die Rockhal

Seeed sind zurück. Nachdem die zehn Musiker aus Berlin ihrer Band ab 2015 eine Pause gönnten, erobern sie nun wieder die Bühnen in Deutschland und seinen Nachbarländern. Auf ihrer neuen Tour legen die «Dancehall Caballeros» auch wieder Station in Luxemburg ein – am Freitag um 19 Uhr in der Rockhal in Esch-Belval. Ihr fünftes Album «Bam Bam» ist seit dem 4. Oktober im Handel und schaffte auf Anhieb den Sprung auf Platz zwei der deutschen Albumcharts.

Für ihre Setlist können Peter Fox und Co. aus einem großen Hit-Repertoire schöpfen: «Music Monks», «Release», «Augenbling», «What You Deserve Is What You Get» oder «Dickes B», die Liebeserklärung an ihre Heimatstadt, sind nur einige Songs, die zum Erfolg der Band beitrugen.

Emotionaler Tourauftakt

Ihren Durchbruch feierte die Band im Jahr 2001 mit ihrem Erstlingswerk «New Dubby Conquerors», das auch gleich Goldstatus erhielt. Gefeiert wird Seeed vor allem auch wegen der Live-Auftritte, bei denen nicht nur ein großes Spektrum von Instrumenten zum Einsatz kommt. Ein Markenzeichen sind auch die Bühnenbilder und Choreografien der Gruppe, die zahllose Konzerthallen in eine ausgelassene Reggae-Party verwandelten.

Der emotionalen Auftakt der «Bam Bam»-Tour erlebten die Fans in Frankfurt. Erstmals ist die Band in diesem Jahr ohne den im Mai 2018 verstorbenen Demba Nabé unterwegs. Das Konzert in der deutschen Bankenmetropole begann die Gruppe mit dem Song «Ticket», den sie ihrem früheren Frontmann gewidmet hat.

(sw/L'essentiel)