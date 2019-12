Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Markt Letzte Runde über den Weihnachtsmarkt

Während in der Hauptstadt der Sankt-Nikolaus-Markt in der Rue de Strasbourg bereits am Montag, um 20 Uhr endet, bleiben die Weihnachtsbuden auf der Place d'Armes und auf der Place de la Constitution noch bis Dienstag, 17 Uhr geöffnet – und die Eisbahn noch bis zum 5. Januar. In Esch/Alzette ist am Sonntag um 20 Uhr Schluss mit dem Weihnachtsmarkt. In Düdelingen können die Besucher noch bis Sonntagabend, 18 Uhr durch die Weihnachtskirmess bummeln. Zwei Stunden später schließt auch der Weihnachtsmarkt in Differdingen.

Kunst Ein Pop-Up-Store für Weihnachten

Wer immer noch nicht alle Geschenke für Weihnachten zusammen hat, wird bestimmt im Pop-Up-Store Am Gronn fündig. Dort bieten Art Studio 00352 und Am Gronn am Samstag, von 11 bis 19 Uhr ihr Design- und Mode-Kunstwerk zum Verkauf an.

Show Auf der Bühne im Ratelach

Das «Open-Stage» ist mittlerweile Kult im Ratelach! Seit vergangenem September organisiert die Escher Kulturfabrik das monatliche Event, wo Schriftsteller, Musiker, Sänger und Poeten auf der Bühne stehen.

Club Techno mit DJ Nusha

Am kommenden Samstag steht die osteuropäische Techno-DJ und Produzentin Nusha im Luxemburger Club «The Room» hinter den Decks. In den letzten Jahren hat die rumänische Künstlerin vor allem die Szene in Bukarest geprägt. Nun legt sie in Luxemburg auf.

Nusha hinter den Decks:

Kneipentour Kneipenbummel in Luxemburg

Trinken bis du umkippst! Am Samstag findet in Luxemburg der «Xmas Pub Crawl» statt. Los geht’s um 20.30 Uhr im Scott’s Pub. Wer um 6 Uhr immer noch auf den Beinen steht, kann die Nacht in der Apoteca beenden. Teilnahmekosten: 10 Euro.

Club «LVDL»-Party im White

Am Samstag, ab 23.30 Uhr, findet im White Luxembourg in Foetz die «LVDL»-Party statt. Hinter den Decks stehen DJ F-One, Nobrega und Bo, die die Partylöwen mit Latino-, Reggeaton-, Afro- und R’n’B-Platten zum Tanzen bringen.

(ol/l'essentiel)