Dido gibt Konzert in der Abtei Neumünster

Picture this: as the sun sets over the gorgeous neimënster abbey, Dido's voice rises, melancholic & passionate... Ticket sale starts Friday at 10AM: bit.ly/2Piq9Ki Gepostet von den Atelier am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Das Atelier teilt am Mittwoch mit, dass die Sängerin Dido am 1. Juli 2020 ein Konzert in Luxemburg gibt. Nach einer mehrjährigen Bühnenpause spielt die Britin in Rahmen ihrer Live-Tournee in der Abtei Neumünster.

Vor ihrer Solokarriere war Dido Background-Sängerin bei Faithless. Mit «Thank You» steuerte sie 1998 einen Song zum Soundtrack des Films «Sliding Doors» bei. Ihren endgültigen kommerziellen Durchbruch feierte sie, als Eminem ein Sample des Liedes als Grundlage für seinen Hit «Stan» nutzte.

Die beiden in frühen 2000er-Jahren produzierten Alben «Life for Rent» und «Safe Trip Home» verkauften sich weltweit rund 40 Millionen Mal. Ihr 2019er-Werk «Still On My Mind» präsentiert sie nun erstmals in Luxemburg.

(L'essentiel)