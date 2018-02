Hitfabrikant David Guetta heizt Belvals Hochöfen ein

David Guettas aktuelle Hallen-Tournee führte ihn bereits in Städte wie München, Paris oder Mailand. Am Mittwoch legte der französische Star-DJ und Hitfabrikant einen Zwischenstopp in der Rockhal in Esch-Belval ein. Eine tolle Belohnung für seine Fans im Großherzogtum, denn die hatten seit 2011 auf ein Wiedersehen mit ihrem Liebling gewartet.

Dem Musiker merkt man seine mittlerweile 50 Lenze nicht an, doch sein Publikum scheint hingegen nicht älter zu werden. Die Stärke des DJs war es schon immer, verschiedene Altersgruppen anzusprechen, ohne je altmodisch zu wirken. Das ist schon eine Leistung, denn Guettas Karriere begann bereits in den 90er Jahren. Sein letztes Album brachte der Franzose im Jahr 2014 heraus, das Veröffentlichungsdatum für die neue LP hält er noch geheim. Seine Fans halten ihm trotzdem die Stange.

Kein Hit fehlte

«Ich war seit sieben Jahren nicht mehr hier, ich habe euch vermisst», erklärte der DJ-Gigant in der Rockhal. Trotz einer Verzögerung zu Beginn steckte Guetta das Publikum innerhalb von Sekunden in die Tasche. In einer Tomorrowland-artigen Inszenierung zur Hitsingle «Bad» betrat er die Bühne, die mit einer XXL-Leinwand ausgestattet war. Über Guettas Mischpult schossen immer wieder Laserblitze, Nebelschwaden und riesige Luftschlangen hervor.

Der erfolgreiche Hitfabrikant ließ unter den Hochöfen von Belval einen Knüller auf den nächsten folgen und verwandelte die Konzerthalle in eine Großraumdisco: Auf «2U» (mit Justin Bieber) folgte «Hey Mama», danach «Love Is Gone» und «Titanium» (mit Sia). Zudem enthüllte Guetta ein neues Stück, das er gemeinsam mit Martin Garrix aufgenommen hat. Am Ende des 90-minütigen Sets verließen viele zufriedene Gesichter den Saal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)