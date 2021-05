Das «Pond Eclectic» bringt vier Bands nach Luxemburg

Der Sommer lässt zwar noch immer auf sich warten, wirft aber bereits seine Schatten voraus. Und die Vorstellung, wieder ein kleines Open-Air-Konzert mit Freunden genießen zu können, macht die meisten Musikliebhaber glücklich. Das Atelier und die Coque haben sich nun zusammengetan, um vom 5. bis 9. September eine vierteilige Konzertreihe unter dem Titel «Pond Eclectic» im Amphitheater des Parc Central auf dem Kirchberg zu veranstalten.

«Wir bleiben flexibel, die Bedingungen können bis dahin besser werden, sie können sich aber auch wieder verschlechtern», erklärt Michel Welter. Der Leiter des Ateliers geht lieber auf Nummer sicher, «um qualitativ hochwertige Konzerte in einem passenden Rahmen anzubieten.

Auf dem Programm: Post-Punk der britischen Band White Lies am Sonntag, 5. September, Folk des Schweden José Gonzalez am Montag, 6. September, grooviger Elektropop der französischen Band L'Impératrice am Dienstag, 7. September, und schließlich der Auftritt des deutschen Singer-Songwriters Olli Schulz am Donnerstag, 9. September.

Tickets für das «Pond Eclectic»-Festival sind ab dem kommenden Donnerstag (27. Mai) auf der Website des Ateliers erhältlich.

(Cédric Botzung/L'essentiel)