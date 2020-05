Europa-​​Park startet Ende Mai in die Sommersaison

Wir freuen uns auf euren Besuch ab dem 29.05.2020. ???? https://t.co/hzrU9QAGom — Europa-Park (@europa_park) May 8, 2020

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit. Die von Bund und Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln machen dies möglich. Der Freizeitpark hatte eigentlich am 28. März die Sommersaison starten wollen, musste wegen des Coronavirus aber geschlossen bleiben.

Allerdings wird der Freizeitpark-Besuch nicht mehr so funktionieren wie vor der Krise, da viele Barrieremaßnahmen hinzugefügt wurden. Beispielsweise wird die Anzahl der Kunden vor Ort mit datierten Tickets, die online gekauft werden müssen, begrenzt. Es werden Bodenmarkierungen angebracht, um Sicherheitsabstände einzuhalten, und Ausrüstung und Fahrgeschäfte werden tagsüber regelmäßig gereinigt. Shows werden zunächst nicht stattfinden, auch die brandneue Wasserwelt Rulantica muss vorerst geschlossen bleiben. Man sei jedoch «optimistisch, dass der gesamte Park bald wieder in Betrieb gehen wird».

Die große Frage bleibt, ob Luxemburger, Belgier und Franzosen den Park Ende Mai besuchen dürfen, da die Grenzen aktuell noch geschlossen sind. Da die Eröffnung in drei Wochen stattfinden soll, könnte sich die Situation bis dahin geändert haben. «Die Familie Mack möchte Besucher aus Belgien und Luxemburg und allen anderen Nationen im Europa-Park willkommen heißen, sobald der grenzüberschreitende Verkehr wieder hergestellt ist», heißt es in der Pressemitteilung des Europa-Parks abschließend.

(th/L'essentiel/dpa)