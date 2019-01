Rapper MHD wegen tödlicher Schlägerei verhaftet

Der Pariser Rapper MHD wurde am Dienstagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Hintergrund sind Ermittlungen zum Tod eines jungen Mannes. Das 23-jährige Opfer ist Anfang Juli 2018 im zehnten Arrondissement von Paris bei einer Schlägerei ums Leben gekommen, an der etwa fünfzehn Menschen teilnahmen. Er wurde tödlich mit einem Messer verletzt. Inwiefern MHD in den Fall verwickelt ist, steht noch nicht fest.

MHD schaffte seinen musikalischen Durchbruch in Frankreich mit dem Song «Champions League». Der Rapper hatte am Donnerstag ein Konzert in der Rockhal in Esch-Belval geplant. Auf Anfrage von L'essentiel teilen die Veranstalter mit, dass sie noch keine offizielle Mitteilung vom Management des Musikers erhalten hätten. «Momentan gehen wir davon aus, dass das Konzert stattfinden wird», sagt ein Sprecher der Rockhal. Wenn sich die Situation ändern sollte, würden die Besitzer einer Karte rasch informiert.

(jg/L'essentiel/afp)