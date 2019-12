Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Markt Ein Design-Mekka auf dem Limpertsberg

Wer auf der Suche nach dem besonderen Weihnachtsgeschenk abseits des Mainstreams ist, der könnte am kommenden Wochende in der Victor Hugo-Halle fündig werden. Dort findet der «StijlMarkt» statt. Fashion, Interior, Delikatessen und vieles mehr wird von rund hundert Ausstellern angeboten. Da ist sicher auch die ein oder andere Idee für Weihnachten dabei!

Musik Plattenbörse in der Rockhal

Sammler und Musikliebhaber aufgepasst! Am Sonntag findet in der Escher Rockhal die mittlerweile 19. Ausgabe des «International Record Fair» statt. Etwa 40 Aussteller sind vor Ort und bieten sowohl Vinylplatten, als auch CDs und DVDs zum Verkauf an. Dabei dürfte auch die ein oder andere Rarität sein. Außerdem gibt es Bücher, Poster, T-Shirts und weitere Sammlergimmicks zu ergattern.

Kultur Tauschhandel zwischen lokalen Künstlern

Am kommenden Wochenende findet in den Rotondes der Tauschhandel Troc'n'Brol statt. Wer ein Kunstwerk ergattern möchte, braucht nur ein Post-It mit dem Tauschangebot am gewünschten Werk anzubringen. Der Künstler wählt das interessanteste Angebot aus. Geschäftskleidung ist erforderlich.

Show Die Chippendales lassen ihre Hüllen fallen

Heiß, heiß, Baby! Am Samstag lassen die Chippendales mit ihrer Tour «Let's Misbehave!» Frauenherzen wieder höher schlagen. Um 20 Uhr treten die makellosen Bodies mit Kragen und Manschetten auf der Bühne der Rockhal auf.

The Chippendales:

Museum Designmarkt im Mudam

Am kommenden Wochenende lädt das Mudam von 10 bis 18 Uhr zum Marché des Créateurs ein! Dort werden Produkte unterschiedlichster Stilrichtungen angeboten, von Keramik über Textildesign und Illustration bis hin zu Schmuck. Im Außenbereich sorgen verschiedene Foodtrucks für das leibliche Wohl.

Konzert Musikalische Diversität

Amateur-Musiker zeigen am heutigen Freitag im Conservatoire der Stadt Luxemburg ihr Talent. Die musikalische Begegnung MusiqCITE legt den Schwerpunkt auf Diversität. Die Türen öffnen ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Allerdings ist eine Reservierung nötig.

(ol/l'essentiel)