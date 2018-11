Großer Ansturm auf Rammstein-​​Tickets

In der vergangenen Woche hatten Rammstein bekanntgegeben, dass sie im Mai 2019 eine europaweite Stadiontour starten, die die Gruppe um Frontmann Till Lindemann auch ins Großherzogtum führt. Weil in Luxemburg kein geeignetes Stadion steht, veranstaltet das Atelier ein Open-Air-Konzert auf dam Festival-Gelände Herchesfeld in Roeser.

Der Kartenvorverkauf für das Luxemburg-Konzert (20. Juli 2019) startete am Donnerstagmorgen um 10 Uhr. Schon einige Minuten zuvor herrschte ein großer Ansturm auf die Website des Atelier. Als der Vorverkauf dann startete, brach der Server vollends zusammen. Auch beim Versuch, die Website des Tickethändlers Eventim aufzurufen, erhielt man zunächst die Meldung «Hier ist gerade ganz schön was los», später «Unser Webshop ist in Kürze wieder erreichbar». Wer ein Ticket will, braucht also Glück. «504. Ist das der Preis. Ach nein, Gateway-Timeout», scherzte ein Rammstein-Fan auf der Facebook-Seite des Atelier.

Bildstrecke: Rammstein-Tickets binnen Minuten ausverkauft

Was genau die Band auf ihrer Tour präsentieren wird, ist noch völlig unklar, das neue Album kommt erst im Frühjahr 2019 auf den Markt. Allerdings dürfen Fans, die am Donnerstag eines der begehrten Tickets ergattert haben, sich auf einiges gefasst machen: Rammstein will die größte Bühne aufbauen, auf der jemals ein Konzert in Luxemburg gespielt wurde.

