Neuer Termin für Shakira-​​Konzert steht fest

Die Enttäuschung bei den Fans aus Luxemburg saß tief, als Shakira das Konzert für den 4. Dezember im November absagen musste. Krankheitsbedingt brach die 40-jährige Kolumbianerin ihre «El Dorado World Tour» in Europa ab.

Nun steht endlich der neue Termin fest. Wie die Rockhal am Mittwoch mitteilte, wird Shakira am 19. Juni in Luxemburg auftreten.

(L'essentiel)