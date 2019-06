• Am Samstag beginnt das Programm zum Nationalfeiertag. Los geht es um 17 Uhr mit zahlreichen Konzerten in der Hauptstadt. Am Knuedler stehen Rock und Hip-Hop auf dem Programm. In der ganzen Stadt legen DJs auf – unter anderem im Grund, in der Rue Saint-Esprit und am Bock.

• Eebenfalls am Samstag um 17 Uhr besucht das erbgroßherzogliche Paar, Guillaume und Stéphanie, Esch/Alzette. Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa werden um 19 Uhr im Schloß Bourscheid erwartet. Dort findet ein großes Volksfest statt.

• Um 21.20 beginnt der traditionnelle Fackelzug. Dabei tragen die Teilnehmer Fackeln und bunte Lampions. Der Zug setzt sich zusammen aus Vereinen, Pfadfindern sowie Folkloregruppen – insgesamt rund 2000 Menschen. Der Umzug startet um 19 Uhr in der Grand-Rue, zieht dann auf den Boulevard Roosevelt und weiter bis zur Avenue de la Gare.

• Um 23 Uhr wird das Feuerwerk auf der Adolphe-Brücke gezündet. Insgesamt 100.000 Raketten werden den Himmel für etwa 15 Minuten erleuchten. Die besten Plätze für Zuschauer sind die Place de la Constitution (Gëlle Fra), der Boulevard d'Avranches sowie das Bahnhofsviertel und das Stadtviertel Hollerich. Dieses Jahr wird das Feuerwerk von der Musik der großherzoglichen Militärkapelle begleitet.

• Ab 23.59 Uhr veranstaltet WildSide Luxembourg im The Room eine große Techno-Party mit etwa zehn verschiedenen DJs.

• Neben den offiziellen Feierlichkeiten findet am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, auf der Kinnekswiss das traditionelle Spillfest statt. Veranstaltet wird das Event vom Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote CAPEL. Das Event ist die Gelegenheit, ausgefallene und lehrreiche Spiele zu entdecken.

• Am Nationalfeiertag selbst, dem 23. Juni, findet um 12 Uhr die Militärparade auf dem Kirchberg in der Avenue John F. Kennedy statt. Anschließend, um 13.30 Uhr, gibt es auf der Place de l'Europe, ein Volksfest.

• Musikliebhaber können ab 13 Uhr auf der Place d'Armes verschiedene Bands erleben – unter anderem ein Saxophon Quartett.

(L'essentiel)