Das Lineup für das e-​​Lake 2019 steht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zum bereits 24. Mal startet vom 9. bis zum 11. August das Musikfestivel e-Lake in Echternach. Traditionell heizen am Freitag Live-Bands dem Publikum ein. Der diesjährige Headliner ist der deutsche Indie-Pop-Sänger Bosse. Auch der deutsche Rapper Motrip und die deutsche Brasspop-Band Querbeat sind am Start.

Der Samstag gehört beim e-Lake den elektronischen Klängen. Als Headliner steigt der britische DJ Ben Nicky auf die Bretter, andere Highlights sind der holländische DJ Mark Sixma und das EDM-Duo Cosmic Gate. Der Sonntag gehört schließlich luxemburgischen Songwriter-Künstlern wie Schëppe Siwen und Toxkäpp an De Läb.

«e-Lake goes green»

Für das leibliche Wohl ist mit einem eigenen Foodtruck-Bereich und zahlreichen Getränkeständen gesorgt. Besonders wichtig ist den Organisatoren, den Echternacher Stausee trotz des Festivals wieder in einem guten Zustand zu hinterlassen. Deswegen hat man die Initiative «e-Lake goes green» ins Leben gerufen, durch die der Abfall reduziert werden soll. Auch werden Shuttle-Busse eingesetzt, die die Anreise zum Festival erleichtern sollen.

Wie in den letzten Jahren ist der Eintritt erneut gratis, die Veranstalter rechnen mit rund 25.000 Besuchern.

(L'essentiel)