One Republic kommen nächstes Jahr in die Rockhal

Sechs Jahre nach ihrem letzten Auftritt in der Rockhal kehren One Republic im Herbst 2021 nach Luxemburg zurück. Zwischen der amerikanischen Popgruppe und Luxemburg existiert eine echte Liebesgeschichte. «Dies ist der Ort, an dem wir in den letzten Jahren in Europa am meisten gespielt haben», erzählte Bandleader Ryan Tedder beim letzten Rockhal-Konzert am 15. Juni 2015, das das Ende einer 200 Tage dauernden Welttournee markierte.

Nach der Veröffentlichung der Singles «Rescue Me», «Wanted», «Didn't I» und «Better Days» im Mai 2019 wird die Band aus Colorado im Jahr 2021 ihr fünftes Studioalbum «Human» veröffentlichen.

Karten für das Konzert am 24. Oktober 2021 werden ab diesem Freitag, dem 13. November um 10 Uhr auf der Website von den Atelier zum Verkauf angeboten.

(L'essentiel)