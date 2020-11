Die Rockhal setzt auf neue Ideen und mehr Platz

Die Rockhal in Esch-Belval ist nun schon – wie die gesamte Veranstaltungsbranche des Großherzogtums – seit acht Monaten im Lockdown. Dementsprechend missmutig verkündeten Präsident Luc Henzig und Generaldirektor Olivier Toth am Dienstag die Bilanz des Geschäftsjahres 2020, in dem drei Viertel der geplanten Konzerte wegen der Gesundheitskrise abgesagt oder verschoben wurden.

Von Januar bis März traten lediglich 32 Künstler und Bands in der Halle auf, insgesamt 50.000 Besucher sahen sich die Konzerte an. «Wir rechnen 2020 mit einem Verlust zwischen 800.000 und einer Million Euro. Normalerweise liegt unser Umsatz im Bereich von etwa zwölf Millionen», sagt Henzig. Er und sein Team brennen nun darauf, wieder Live-Veranstaltungen anbieten zu können. Am Ende des Monats geben lokale Künstler Konzerte vor einem kleinen Publikum. Dadurch sollen die Musiker in Kontakt mit ihren Fans bleiben können und die Halle wiederbelebt werden.

Neuer Balkon für 300 Besucher

Weil darüber hinaus aber noch immer keine Konzerte gespielt werden können, musste sich die Rockhal neu erfinden. So setzt sie seit Dienstag auf ein neues Streaming-Angebot: die «Rocklab Pop-up-Sessions». Das Konzept? Die Künstler werden an einem originellen Ort vor einem kleinen Publikum aufgenommen. Zudem wird das Ganze im Netz gestreamt. «Dadurch entsteht die Energie eines Konzerts», erklärt Toth.

Außerdem hat das Rockhal-Team den Hip-Hop-Wettbewerb «The Qwest Challenge» auf die Beine gestellt, an dem Nachwuchsmusiker im Alter von zwölf bis 25 Jahren teilnehmen können. «Wir investieren seit Jahren in die Hip-Hop-Szene und sehen, dass die Fangemeinde wächst», so Toth weiter. Aber um ein größeres Publikum begeistern zu können, ist in der Rockhal auch eine bauliche Maßnahme geplant: Bis zum Frühjahr 2021 bekommt der «Club» einen Balkon, auf dem 300 zusätzliche Besucher Platz finden.

So soll der neue Balkon aussehen.

(Noémie Koppe/L'essentiel)