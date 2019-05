880 Euro für ein Ticket von den «Ärzten»

Als die Tickets für die Show der «Ärzte» Mitte September letzten Jahres in den Verkauf gingen, waren sie relativ günstig zu haben. Nach weniger als zwei Stunden war das Konzert ausverkauft. Am 25. Mai findet die Show statt und jetzt, kurz zuvor, explodieren die Schwarzmarkt-Preise.

Unglaubliche 880 Euro kostet ein Einzelticket zur Zeit bei der umstrittenen Ticket-Plattform Viagogo. Auch im Rahmen des Vorverkaufs des großen Rammstein-Open Airs am 20. Juli stiegen die Ticket-Preise bei dem Anbieter nach dem Ausverkauf in extreme Höhen. Damals empfahl der Luxemburger Verbraucherschutz (ULC): «Wir können niemandem raten, dort Konzertkarten zu kaufen. Der Kunde muss mit Wucherpreisen und hohen Zusatzgebühren rechnen.» Die in Genf ansässige Firma, die in 160 Ländern weltweit operiert, sei «sehr dubios» und «von Luxemburg aus schwer einzudämmen». «Die Kunden müssen mitdenken», empfiehlt Koehnen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

(dm/L'essentiel)