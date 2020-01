So sieht das Line-​​up des «Siren's Call» 2020 aus

Sie sind eine der Lieblingsbands der Veranstalter vom Atelier: Foals aus Großbritannien kommen im Rahmen des Indie- und Elektro-Festivals «Siren's Call» im Sommer nach Luxemburg. «Wir haben sie bereits 2011 für ein Konzert gebucht. Als wir die mit den Planungen für das Festival begonnen haben, wussten wir sofort, dass wir die Band dabei haben möchten», erklärt Michael Welter, der für das Programm verantwortlich ist. Die Band selbst scheint auch eine Vorliebe für das Großherzogtum entwickelt zu haben, kommt sie doch bereits zum fünften Mal.

Am Dienstagmorgen gaben er und seine Kollegen das Line-up für die vierte Auflage des «Siren's Call» bekannt. Neben Foals wird Nothing But Thieves auftreten, eine Indie-Rock-Band aus Essex, die bereits 2017 im Atelier im Vorprogramm von Muse spielte.

Die schwedischen Rocker Viagra Boys, die polnische Pianistin Hania Rani und der deutsche Elektro-Künstler Josin stehen am 27. Juli ebenso im Rampenlicht wie der britischen Indie-Popper The Howl & the Hum. Joanna, Charlotte Bridge und der Luxemburger Chaild vervollständigen das Programm.

«Wir versuchen, ein kompromissloses Programm zu machen», erklärt Welter. Das «Siren's Call» findet in und um die Abtei Neumünster statt und beinhaltet erstmals ein Theaterstück. Tickets kosten 58 Euro.

